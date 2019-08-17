Техника из секонд-хенда: как и почем в Украине продают б/у холодильники и стиралки

В Украине секонд-хенды в тренде уже много лет. И речь идет не только о покупке одежды – чтобы сэкономить, украинцы все чаще отправляются в магазины подержанных товаров за холодильниками или стиральными машинам. Но стоит ли покупать технику в "секонде" и как выбрать качественный прибор?

Сергей купил немецкую посудомоечную машину еще в 2007 году. Тогда он скэономитл почти 80% от стоимости. ПЗа 12 лет работы прибор ломался только раз. Как обстоят дела с б/у-шной техникой из Европы сейчас, выясняли новости "Сегодня", отправившись на самый большой склад европейской техники в Украине. Здесь продают товары преимущественно из Германии, Польши и Чехии. Причем есть как б/у, так и совсем новые.

На подержанные духовые шкафы из Германии дают гарантию один месяц. Цена на такие приборы вместе с варочной поверхностью – 5200-5800 гривен. За испытанные временем стиральные машинки просят от 4500 гривен. В среднем на украинский рынок попадает товар, которым пользовались от трех до шести лет. За границей такие приборы сдают в комиссионные магазины, где наши фирмы делают оптовые закупки.

Эксперт по защите прав потребителей Максим Несмиянов предостерегает: какой бы привлекательной не была цена, следует трезво оценивать риски.

"Эта техника создана под напряжение электросетей в Европе и не приспособлена к таким скачкам, как у нас", – отмечает эксперт.

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Он также добавляет, что могут возникнуть проблемы с ремонтом такой техники. Ведь большинство завезенных в Украину моделей – оригинальные, при этом снятые с производства. А потому детали придется искать тоже в Европе и, вероятно, тоже б/у.

Длительной гарантии на б/у технику магазины не дают. Но разница в цене в два-три раза по сравнению с новыми приборам

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен усилить защиту прав потребителя и, в частности, ввести требование продавать б/у товары по гарантии не менее, чем на год. Но дальше регистрации документа дело пока не зашло.

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