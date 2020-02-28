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Тема незаконности "Роттердам+" исчерпана, уголовное дело НАБУ не имеет никаких перспектив, – Котко

28 февраля, 13:27

Все международные эксперты признают законность применения формулы "Роттердам+"

Все международные эксперты признают законность применения формулы "Роттердам+", уголовное дело НАБУ по ней не имеет никаких перспектив. Об этом заявил глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко.

"Я считаю, что "Роттердам+" уже усох. Я думаю, что он просто свернется, "Роттердам+". Почему? Потому что ни один международный эксперт, международные организации, которые нас поддерживают, никто из них не считает, что формула "Роттердам+" неправильная. Напротив, они нам говорят, что это правильно. Мировая практика говорит, что это правильно. Все европейские страны, на которые мы равняемся, применяют именно этот подход. Рыночные цены – все. Рынок должен определять равновесную цену", – сказал Котко.

Напомним, ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что принятая правительством 28 января 2020 года формула расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на нидерландском газовом хабе TFF ("Амстердам+") является схожей с формулой определения цены на уголь "Роттердам+".

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Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") была утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно этой методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам- Антверпен). С 1 июля 2019 года в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилось.

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уголь цена на газ Роттердам+

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