Теплая зима ударит по зерновым: фермеры ждут резкого подорожания хлеба

Аграрии подсчитали, насколько меньше зерновых соберут в этом году, чем обычно

Погодные капризы навредят урожаю зерновых, говорят эксперты. Снега мало, а морозы слабые и непродолжительные. И уже дают прогнозы касательно того, сколько будет стоить хлеб. Прыжки погоды портят посевы озимых. В то же время, предсказывают рекордный урожай других культур.

Минусовая температура в Херсонской области только пятый день. Морозы незначительные – всего несколько градусов ниже нуля. Будущий урожай присыпал снег. А фермеры волнуются, ведь такого покрова недостаточно.

Анна Роздобудько, заведующая лабораторией ООО "АгроАнализ Украина", города Каховки:

"27%. Из них 20% это влажность завядания. Это и влага, которую почва никогда не отдаст растению. Всего лишь разница 7% влаги, которую растение может взять из почвы. Это очень низкий показатель для зерновых культур".

Из-за теплой зимы зерновых соберут на 10-15% меньше, подсчитали аграрии. Это при условии, что погода дальше не будет портиться. В то же время радуются теплой зиме овощеводы.

Вадим Дудка, генеральный директор компании "АгроАнализ Украина":

"Наши овощеводы, которые выращивают озимые овощные культуры, как например озимый лук, озимый чеснок, в этом году в полном смысле слова на коне. Перезимовка растений отличная и урожай будет великолепным".

Овощи дешевые, хлеб дорогой. Это прогноз херсонских фермеров на 2020 год. Февраль уже вряд ли исправит ситуацию. Независимо от того, будет ли сыпать снег, или греть солнце. Сдержать цены на муку сможет только государство, если привлечет резервные запасы зерна.

Сайт "Сегодня" выяснил, чего и сколько нынче оказалось в закромах, что будет с ценами на хлеб, муку и крупы, а также почему украинцы все чаще отказываются делать запасы продуктов на зиму.

Украинцы стали тратить на еду меньше, чем раньше, но, по данным Госслужбы статистики, расходы на продукты по-прежнему составляют почти половину их доходов. И причина не в том, что, как говорил один экс-министр, "украинцы слишком много едят", а в том, что цены на продукты ежедневного спроса у нас на уровне европейских, а то и выше.

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