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"Теплится надежда": эксперт рассказал, когда Украина выйдет из коронакризиса

30 июля, 08:12

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Говорить о нормализации экономической ситуации еще рано, считает специалист

Несмотря на пересмотренные Кабмином прогнозы ВВП Украины, говорить о начале выхода из кризиса пока рано. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Впрочем, эксперт не исключает, что в четвертом квартале украинцы начнут ощущать перемены к лучшему.

"Сейчас еще не начался выход из карантина. Мы находимся в самом кризисе. И в третьем квартале, скорее всего, никаких существенных изменений не произойдет: лето, карантин продолжается. Но есть небольшая надежда, что в четвертом квартале мы уже увидим рост промышленности, по отношению к первому полугодию. И возможно, более-менее начнут расти доходы, реальные зарплаты и т. д. То есть теплится надежда, что четвертый квартал будет более-менее позитивным", – говорит Александр Охрименко.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Сколько Украина потеряла и когда закончится кризис: экономические итоги полугодия".

Тем временем в правительстве ожидают, что падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%. Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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экономика кризис ВВП Украина Александр Охрименко

Источник: Сегодня

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