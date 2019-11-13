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Терминал Allseeds Black Sea – №1 поставщик украинского масла на экспорт

13 ноября, 10:45

Новости компаний

Такой рывок ABS стал возможным благодаря инвестициям компании в развитие терминала

Терминал растительных масел компании Allseeds Black Sea вышел на 1-е место в сезоне 2019/20 среди терминалов Украины, перевалив на экспорт 211 тыс. тонн масел или 20% от общего количества по стране,- говорится в отчете агентства Stark Shipping.

На второй позиции – EVERI (207 тыс. тонн), на третьем – Risoil (135 тыс.тонн), далее – UPSS (40 тыс.тонн), Delta-Wilmar (28 тыс.тонн) и др.

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Такой рывок ABS стал возможным благодаря инвестициям компании в развитие терминала: наращиванию резервуарного парка с 42 до 100 тыс.тонн, насосного хозяйства, что позволило увеличить скорость погрузки до 1200 т/час, увеличению до 7 точек погрузки судов на 5 причалах ТИСа, а также расширению клиентской базы.

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В текущем сезоне компания Allseeds также в четверке лидеров экспортеров масла из Украины: 109 тыс. тонн или 10%.

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