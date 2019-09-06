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Терпение исчерпалось: эксперт объяснил, почему Трамп может объявить Европе торговую войну

6 сентября, 04:30

Американский лидер готов действовать, причем уже в очень скором будущем, считает Александр Коваленко

/ Фото: AFP

Новый виток торговой войны США с Китаем может привести к тому, что следующий подобный шаг президент Дональд Трамп сделает в Европе.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале

Он напомнил, что свои мысли, идеи и просто анонсирование будущих шагов Трамп сообщает через страничку в Twitter.

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"Так произошло и накануне, когда президент США процитировал американского бизнесмена Самуэля Зелла, написав: "Европа всегда была среди тех, кто проводит самую протекционистскую политику. Они сидят у себя и говорят, ну и дела, мы следующие?" и тут же подчеркнул: "Может быть, и так!" – пишет эксперт.

До недавних пор торговая война между США и Европейским Союзом откладывалась в долгий ящик, пишет Коваленко. В частности, было отложено дополнительное введение 25% пошлин на автомобили и детали из ЕС. В первую очередь такое введение пошлин ударило бы по Германии, которую Трамп неоднократно обвинял в покупках российского газа.

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Терпение исчерпалось: эксперт объяснил, почему Трамп может объявить Европе торговую войну

"Но, похоже на волне тотального давления на Китай, терпение у Трампа в вопросах с ЕС исчерпалось, и он готов действовать. Причем уже в очень скором будущем. И эти действия явно не скажутся положительно на мировой экономике, а как раз наоборот, спровоцируют турбулентные явления, которые если в случае с КНР коснулись Старого Света постольку поскольку, теперь накроют Европу в полной мере", – предполагает экперт.

"И, конечно же, в этих турбулентных моментах будут играть немаловажную роль и пикирующие цены на сырье, в частности, газ и нефть. А потому, в активности Трампа, как говорится, нет худа без добра", – делает вывод Злой Одессит.

Напомним, сообщалось, что администрация Трампа намерена на полгода отложить введение пошлин на импорт автомобилей из ЕС.

Ранее новости "Сегодня" писали со ссылкой на Злого Одессита, что Россия потеряла 10 млрд долларов на торговой войне США и Китая.

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Германия Евросоюз Трамп пошлины торговая война автомобилестроение

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