"В особо крупных размерах": что нужно знать о задержании экс-замглавы НБУ

Фото: сайт Нацбанка

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало семь человек по подозрению в завладении кредитом Нацбанка в более чем миллиард гривень.Речь идет о1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка, говорится в сообщении пресс-службы НАБУ

"Речь идет о бывших и действующих должностных лицах НБУ, ПАТ "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с бенефициарами "ВиЭйБи Банка". Сейчас решается вопрос о вручении подозрений и избрании меры пресечения", – отмечается в сообщении.

Чиновникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Почти сразу же в СМИ появилась информация о том, что один из задержанных – председатель правления Райффайзен Банка Аваль и бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук. В пресс-службе НБУ заявили, что у них нет информации о том, что задержанные являются чиновниками регулятора , но пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

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"Мы ожидаем юридический комментарий наших специалистов по обстоятельствам вручения подозрения", – сообщили в пресс-службу НБУ изданию "Европейская правда".

Позднее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовала на своей официальной страничке в Facebook заявление о том, что подозрение было объявлено восьми людям (ранее была информация только о семи задержанных).

Среди подозреваемых называются:

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бывший первый заместитель председателя НБУ;

бывший директор генерального департамента банковского надзора;

бывший исполняющий обязанности начальника управления Нацбанка Украины в Киеве и Киевской области;

бывший председатель наблюдательного совета "VAB Банка";

заместитель председателя правления "VAB Банка";

трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами "VAB Банка".

САП собирается подать в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 до 30 млн гривен.

В 2014-2015 годах Писарук был первым заместителем главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Он отвечал за банковский надзор. В октябре 2014 года НБУ выделил VAB Банку стабилизационный кредит в размере 1,2 млрд гривен. При этом, как отмечается в сообщении САП, стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. 21 ноября 2014 года Нацбанк признал VAB Банк неплатежеспособным и ввел в банк временную администрацию. Решение о ликвидации банка было принято в марте 2015 года.

О том, что задержанного отпустили после объявления подозрения, написал также экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

"Задержанного НАБУ главу правления Райффайзен банка Аваль Александра Писарука отпустили в ночь с понедельника на вторник после объявления подозрения. Во вторник (12 ноября) Писаруку будет избрана мера пресечения Высшим антикоррупицонным судом", – написал Лещенко в своем Telegram-канале.

Одной из первых прокомментировала ситуацию экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. По ее мнению, задержание следователями Национального антикоррупционного бюро Украины бывшего заместителя главы Национального банка Александра Писарука является усилением террора в отношении старой власти.

Ранее НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора НАБУ Артема Сытника, ведомство открыло два уголовных производства.

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