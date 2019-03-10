Тимошенко назвала три главных пункта, которые необходимы для оздоровления украинской экономики

Обещания кандидатов становятся все масштабнее

Тимошенко назвала три главных пункта, которые необходимы для оздоровления украинской экономики 2019-03-10T22:25:00+02:00 Экономика Обещания кандидатов становятся все масштабнее

Между тем предвыборная борьба становится более ожесточенной. Обещания кандидатов – все масштабнее. И перспективы их выполнения вызывают у общества все больше сомнений.

8 марта в эфире программы "Главная тема. Выбор" о шагах, необходимых для оздоровления украинской экономики, дискутировали два экс-премьера – Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" назвала три главные, по ее мнению, пункты

"Во-первых: нам нужно принять новый налоговый кодекс. Сегодня налоговая нагрузка на наших предпринимателей недопустимо высокая. Нормальная кредитная ставка по кредитным ресурсам во всем нормальном мире от 1,5 до трех процентов. У нас – 20- 25. Третье - мы полностью прекращаем торговать сырьем. Три года нам нужно, чтобы сделать сильную инновационную индустрию которая будет перерабатывать аграрную продукцию, древесину ... мы будем это иметь", – заявила она.

Напомним, гостями прошлых выпусков ток-шоу "Главная тема. Выбор" стали министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, Юрий Вилкул и Юлия Тимошенко.

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