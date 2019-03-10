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Тимошенко назвала три главных пункта, которые необходимы для оздоровления украинской экономики

Сегодня, 22:25

Обещания кандидатов становятся все масштабнее

Тимошенко назвала три главных пункта, которые необходимы для оздоровления украинской экономики Экономика Обещания кандидатов становятся все масштабнее

Между тем предвыборная борьба становится более ожесточенной. Обещания кандидатов – все масштабнее. И перспективы их выполнения вызывают у общества все больше сомнений.

8 марта в эфире программы "Главная тема. Выбор" о шагах, необходимых для оздоровления украинской экономики, дискутировали два экс-премьера – Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" назвала три главные, по ее мнению, пункты

"Во-первых: нам нужно принять новый налоговый кодекс. Сегодня налоговая нагрузка на наших предпринимателей недопустимо высокая. Нормальная кредитная ставка по кредитным ресурсам во всем нормальном мире от 1,5 до трех процентов. У нас – 20- 25. Третье -  мы полностью прекращаем торговать сырьем. Три года нам нужно, чтобы сделать сильную инновационную индустрию которая будет перерабатывать аграрную продукцию, древесину ... мы будем это иметь", – заявила она.

Напомним, гостями прошлых выпусков ток-шоу "Главная тема. Выбор" стали министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, Юрий Вилкул и Юлия Тимошенко.

Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00!

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Тег экономика, выборы, видео, Тимошенко, Главная тема, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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