Тимошенко официально стала мультимиллионером

В декларации политика появилась крупная сумма. В 2019 году она задекларировала 184 тысячи гривен

В декларации украинского политика, лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая принимала участие в президентской гонке, появились изменения – она обозначила получение почти 150 млн гривен. Об этом сообщил экс-народный депутат и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

"Тимошенко задекларировала, что 24 апреля 2020 года она получила эквивалент 148 миллионов 345 тысяч 441 гривен от компании Reid, Collins, Tsai LLP. Видом дохода указано как "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования", – написал Лещенко в своем Telegram, указав, что он не располагает подробной информацией о фирме, направившей Тимошенко средства. Но, по словам Лещенко, от этой же компании в 2019 году получил деньги и сразу же их задекларировал депутат от партии "Батькивщина" Сергей Власенко, который принимал самое активное участие в юридической защите Тимошенко.

Реклама

Напомним, во время президентства Виктора Януковича против Юлии Тимошенко открыли ряд уголовных дел. 5 августа 2011 года Тимошенко была арестована, а 11 октября 2011 года осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года.

Датский Хельсинкский комитет, наблюдая судебный процесс, пришел к выводу о его политической мотивации и о грубых нарушениях Европейской конвенции по правам человека.

Ряд правозащитников считают Юлию Тимошенко политзаключенной.

Реклама

Схожая оценка дана тем событиям и в официальном докладе Парламентской ассамблеи Совета Европы "О разделении политической и уголовной ответственности", одобренный Комитетом по юридическим вопросам и правам человека в Страсбурге 23 апреля 2013 года.

14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины в ходе совместного заседания всех палат решением 42 из 48 судей закрыл "газовое дело" Тимошенко.

В 2019 году Тимошенко задекларировала 184 тысячи гривен заработной платы, при этом у нее не было личного авто и собственной недвижимости.

В 2018 году Юлия Тимошенко задекларировала 899 тысяч 800 гривен дохода (на 37% больше, чем в 2017 году), а ее муж Александр Тимошенко в прошлом году получил 6,9 миллиона (на 47% больше, чем в 2017) гривен дохода.

Реклама

Согласно официальным данным за 2018 год, лидер "Батькивщины" брала в аренду у своей двоюродной сестры Татьяны Шараповой дом площадью 588 кв. м в селе Козин под Киевом и два земельных участка общей площадью 3362 м кв.

Сайт "Сегодня" писал: недавно Тимошенко заявила о то том, что энергоотрасль Украины находится на грани коллапса и требует принятия немедленных решений со стороны власти.

Тимошенко не раз требовала отменить импорт электроэнергии из России.

Также она неоднократно критиковала положения закона о рынке земли и нового Трудового кодекса.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама