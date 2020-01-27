Топ-менеджер "Нафтогаза" ушел из набсовета "Укроборонпрома": детали

Юрий Витренко / Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко в качестве члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", в котором осенью 2019 года поменяли топ-менеджмент.

Соответствующий указ главы государства размещен на его официальном портале.

Юрий Витренко сообщил, что по сам попросил освободить его от должности в набсовете "Укроборонпрома".

"Еще 15 января этого года я формально обратился к президенту Украины с просьбой прекратить мои полномочия члена наблюдательного совета "Укробронопром". Это связано прежде всего с моими собственными планами на будущее – что я могу и хочу делать на том качественном уровне, которого сам от себя требую. Я благодарю своих коллег по наблюдательному совету "Укроборонпрома", а также менеджмент этого концерна за совместную работу", – написал Витренко в Facebook.

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Примечательно, что в "Укроборонпроме" сожалеют об уходе Витренко.

"Благодаря его взвешенности и жесткости удалось запустить процесс корпоратизации концерна и будущее его превращение в нормальную компанию с международными стандартами управления. Этот опыт для нас был бесценным и поможет избежать очевидных кризисов и рисков", – отметил заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

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Он добавил, что наблюдательный совет концерна сохраняет кворум и продолжает свою работу в штатном режиме. Ближайшее заседание набсовета должно состояться на днях.

"Мы знали о возможной замене одного из членов совета и полностью готовы к работе в определенном составе, из числа которого и будет избран новый председатель", – рассказал Найем.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в октябре 2019 года Владимир Зеленский назначил исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", который был обновлен несколькими днями ранее.

Напомним, за 10 лет государственный концерн "Укроборонпром" понес 896 млн гривен убытков в рамках 583 уголовных производств.

На предприятиях "Укроборонпрома" работают 70 тысяч человек.

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