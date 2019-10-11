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Топ-менеджера "Нафтогаза" ввели в набсовет "Укроборонпрома"

11 октября, 13:17

Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский

Фото: Юрий Витренко / Facebook

Фото: Юрий Витренко / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполнительного директора Группы "Нафтогаз" Юрия Витренко членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", который был обновлен несколько дней назад.

Указ от 11 октября опубликован на сайте главы государства.

"Назначить членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Витренко Юрия Юрьевича – исполнительного директора Группы "Нафтогаз" акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (с согласия)", – говорится в документе.

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Как писали новости "Сегодня", недавно гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус назначил себе четырех заместителей. Заместителем по вопросам трансформаций стал управляющий партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондарь, закупками будет заниматься Надежда Бигун из ProZorro, финансово-экономическим блоком будет руководить работавший в НБУ и "Укргаздобыче" Сергей Иванюта, а Олег Яковенко с опытом работы в Минэкономразвития возглавит проектный офис госконцерна.

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Мы сообщали, что "Укроборонпром" может стать частью холдинговой компании. Главный офис компании будет центром принятия ключевых решений.

Ранее "Укроборонпром" приоткрыл тайны создания отечественных электронных плат, которые помогают запускать ракеты и самолеты, а также спасают человеческие жизни:

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Юрий Витренко назначения Владимир Зеленский набсовет Укроборонпром Нафтогаз Украины

Источник: Сегодня

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