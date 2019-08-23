Торговая война Китая и США: Пекин повышает пошлины

Ввозные пошлины повысятся с 1 сентября и 15 декабря 2019 года

Фото: REUTERS/Jason Lee

Китай в ответ на действия США с 1 сентября и 15 декабря 2019 года повышает ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму в 75 млрд долларов. Об этом сказано в заявлении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР в пятницу, 23 августа.

"Комитет по тарифам и сборам принял решение повысить ввозные пошлины на 5078 товарных позиций из США общим объемом 75 млрд долларов на 10% и 5%. Они вступят в силу соответственно с 12:01 1 сентября 2019 года и с 12:01 15 декабря 2019 года", – говорится в нем.

В комитете добавили, что протекционизм и унилатерализм Вашингтона привели к дальнейшей эскалации китайско-американских торговых трений и нанесли огромный ущерб интересам Китая, США и других государств.

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"Они также создали серьезную угрозу принципам многосторонней торговой системы и свободной торговли", — говорится в заявлении.

Китайское ведомство также добавило, что с 15 декабря Пекин увеличит на 25% и 5% ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти, "чтобы защитить многостороннюю торговую систему, а также свои законные интересы".

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Новости "Сегодня" писали, что Китай с 1 января на три месяца приостановил взимание пошлин на автомобили и запчасти, произведенные в США, а 31 марта заявил о продлении принятых мер на неопределенный срок.

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай временно прекратил импорт аграрной продукции из США и объявил, что не исключает возможность повышения ввозных пошлин на нее. Позже США решили отложить введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

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