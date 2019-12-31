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Торговая война подходит к концу: названа дата подписания соглашения между США и Китаем

31 декабря, 21:43

Вашингтон и Пекин уже согласовали первую часть большой торговой сделки

Фото: REUTERS/Thomas White

Фото: REUTERS/Thomas White

15 января 2020 года США и Китай подпишут первую часть большого торгового соглашения, которое может положить конец торговой войне между двумя странами. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Я буду подписывать первую часть нашего широкого и всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. На ней будут присутствовать высокопоставленные представители Китая. Позже я отправлюсь в Пекин, где начнутся переговоры по второй части соглашения", – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, 13 декабря США и Китай согласовали первую часть торговой сделки. Вашингтон и Пекин договорились по первой части, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг. В США ранее отметили, что в скором времени приступят к обсуждению "второй фазы" торгового соглашения.

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Как известно, осенью-2019 произошло очередное обострение торговой войны между Китаем и США. Так, с 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами КНР.

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В ответ Китай начал вводить дополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Эксперты неоднократно отмечали, что обострение торговой войны может привести к поиску Китаем новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:

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Китай США соглашение торговая война Дональд Трамп

Источник: Сегодня

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