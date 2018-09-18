Торговая война разгорается: Китай готовит ответ на пошлины США

После того, как США ввели новые пошлины на китайские товары на сумму 200 млрд долларов, Пекин начал разрабатывать возможные варианты симметричного ответа. Об этом сообщает Reuters.

"Власти КНР заявили во вторник, что не имеют другого выбора, кроме как принять меры в ответ на новые торговые пошлины США, что в свою очередь может побудить [президента США] Дональда Трампа пойти еще дальше в торговой войне между двумя гигантами мировой экономики", – говорится в сообщении.

Вице-президент китайского финансового регулятора Фанг Хингхай заявил, что Трамп пытается давить на КНР, чтобы добиться уступок от китайских переговорщиков. Он считает, что такая тактика против Китая не сработает.

Напомним, ранее Трамп пригрозил Китаю и дальнейшим расширением пошлин.

"Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров либо иных отраслей промышленности, мы незамедлительно приступим к третьему этапу, предусматривающему дополнительные пошлины на импорт в размере 267 млрд долларов", — заявил Трамп.

В целом и без третьего этапа пошлины США покрыли уже половину китайского экспорта в Америку. Ранее Китай и США ввели взаимные пошлины на импорт товаров общей стоимостью 50 миллиардов долларов.Переговоры, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях, завершились без существенного прорыва.