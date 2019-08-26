Торговая война с Китаем: Трамп анонсировал "позитивное для всего мира развитие событий"

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Представители Китая выразили готовность к продолжению консультаций с США по торговым вопросам, и Вашингтон приветствует этот шаг. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита G7, который проходит во французском Биаррице.

По словам Трампа, представители Китая вечером в воскресенье, 25 августа, позвонили американским официальным лицам и сказали, что хотели бы продолжить консультации.

"Мы возвращаемся к диалогу. Они понимают, что это верный шаг. Это очень позитивное для всего мира развитие событий", - сказал Трамп.

Президент США также отметил, что позже намерен сделать и другие заявления, касающиеся Китая.

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Напомним, последний раунд торговых переговоров Китая и США после длительного перерыва прошел в Шанхае 30–31 июля. На следующий день Трамп сообщил, что с 1 сентября введет 10%-ные пошлины на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов. В ответ КНР прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышение пошлин на эти товары. 13 августа стало известно, что США отложат введение дополнительных пошлин до 15 декабря.

Однако 23 августа произошло обострение ситуации. Комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР опубликовал заявление, согласно которому Китай в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму 75 млрд долларов. С 15 декабря КНР также увеличит на 25% и 5% соответственно ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти.

Трамп в тот же день объявил о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая в рамках ответных мер. По словам Трампа, с 1 октября товары из Китая на сумму 250 млрд долларов, которые сейчас облагаются 25%-ными пошлинами, будут облагаться пошлинами в размере 30%. Оставшаяся продукция из КНР на сумму 300 млрд долларов, которая облагалась тарифами в 10%, будет облагаться тарифами в 15%.

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