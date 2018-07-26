Торговая война США и ЕС отменяется: Трамп и Юнкер договорились о "мире"

Сегодня, 09:28

Президент США эмоционально прокомментировал итоги переговоров

Жан-Клод Юнкер и Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне. Фото: twitter.com/realdonaldtrump
Жан-Клод Юнкер и Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне. Фото: twitter.com/realdonaldtrump

США и Евросоюз будут работать вместе над ликвидацией торговых барьеров. Об этом договорились на встрече президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Результаты переговоров Трамп прокомментировал в своем Twitter.

Так, США и ЕС приостановят введение дополнительных пошлин, пока ведутся переговоры о новом торговом соглашении. Кроме того, стороны намерены поработать над реформой ВТО.

"Очевидно, что Евросоюз, представленный Юнкером, и США, представленные вашим покорным слугой, любят друг друга", - написал Трамп и опубликовал эмоциональное фото объятий с Юнкером.

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di_taqowwai5gmsДональд Трамп и Жан-Клод Юнкер. Фото: twitter.com/realdonaldtrump

По словам Трампа, ЕС и США будут развивать торговлю в сфере услуг и сельском хозяйстве. Штаты, к примеру, собираются серьезно увеличить экспорт сои в Европу.

Также ЕС увеличит импорт из США сжиженного газа (СПГ, LNG).

"Хорошо снова торговать с Европейским Союзом!  Это был большой день для свободной и справедливой торговли! ... Представители ЕС сказали мне, что начнут покупать соевые бобы у наших великих фермеров. Кроме того, они будут покупать огромное количество СПГ", – написал Трамп по итогам переговоров.

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Впрочем, президент США подчеркнул, что пока что исключением в вопросе снятия пошлин станет продукция автопрома. Однако при этом новые пошлины на авто вводиться не будут. Ранее Трамп заявлял, что в США на европейские автомобили вводятся пошлины в размере 20%.  

Юнкер со своей стороны назвал встречу конструктивной и сказал, что его основной целью была договоренность о нулевых тарифах на промышленные товары. "У меня сегодня была одна цель – заключить сделку. И мы заключили соглашение. У нас есть ряд направлений, по которым мы можем работать", – сказал Юнкер.

Напомним, недавно глава Минфина Франции признал, что торговая война США и ЕС уже идетПри этом в Европе ждали первых примирительных шагов со стороны США. После этого глава Минфина США предложил создать зону свободной торговли среди стран-членов G7. Для этого США выставили три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций.

Как известно, Министерство торговли США 31 мая объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Размер пошлин – 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня эти ставки начали действовать. Под ответные меры Евросоюза попала не только металлургическая продукция, но и сельскохозяйственные товары на сумму в 2,8 млрд евро в год.
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