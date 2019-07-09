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Торговая война США и Китая повлияла на Украину: в Нацбанке нашли "плюсы"

9 июля, 10:53

Если начнется полномасштабное противостояние, ситуация изменится

Фото: REUTERS/Jason Lee
Фото: REUTERS/Jason Lee.

Несмотря на то, что мировой кризис может начаться с Китая, пока что торговая война КНР и США сыграла Украине на руку. Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб в интервью "Интерфакс-Украина".

"Многое для Украины зависит от ситуации в Китае, которая сильно влияет на условия торговли для Украины. Пока мы находимся в выигрышной ситуации, так как торговый конфликт США с Китаем помогает Украине заходить на китайские рынки, производителям мяса, например. Если начнется полномасштабная торговая война, то Китай окажется в более слабой ситуации, но пока ситуация разворачивается в обратную сторону", - объяснил Сологуб.

Ранее эксперты также рассказали сайту "Сегодня", какую цену заплатит Украина, если начнется мировой кризис. Украине, как неустанно подчеркивают экономисты, стоит переориентироваться на экспорт товаров с более высокой добавочной стоимостью.

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При этом также специалисты отмечали, что обострение торговой войны с США может привести к поиску Китаем новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, в которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:

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Тег экономика, НБУ, Китай, США, кризис, Украина, торговая война, Сологуб, мировой кризис

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