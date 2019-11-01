Торговая война США и Китая: ВТО приняла важное решение

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Китай получил право на ответные пошлины на американские товары и услуги в размере более 3,5 млрд долларов в год в связи с нарушением Соединенными Штатами правил Всемирной торговой организации (ВТО), касающихся методологии антидемпинговых расследований. Такое решение принял в пятницу арбитраж ВТО.

"Мы определили, что уровень потерь и упущенной выгоды, понесенных Китаем в результате не соответствующих правилам ВТО методологий, используемых США в антидемпинговых процедурах, касающихся импортируемой из Китая продукции, составляет 3,579128 млрд долларов в год", – говорится в решении.

Подчеркивается, что "Китай, таким образом, может просить Орган по разрешению споров (ВТО) о приостановке уступок или других обязательств на уровне, не превышающем 3,579128 млрд долларов в год".

Ранее аппарат представителя США на торговых переговорах по итогам консультаций с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, в которых также участвовал американский министр финансов Стивен Мнучин, распространил заявление о том, что Соединенные Штаты и КНР близки к завершению работы над некоторыми пунктами торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп также позитивно оценил процесс торговых переговоров с Китаем, отметив, что КНР теперь собирается закупать гораздо большее количество сельскохозяйственной продукции.

Реклама

СМИ информировали о том, что власти КНР намерены попросить США отменить пошлины на ряд китайских товаров и вернуться к изначальным тарифам на продукцию общей стоимостью 250 млрд долларов.

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры.

В тренде Украинские водители стали хуже ездить – эксперт

Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

Читайте также: Nike и Adidas попросили Трампа отменить новые пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама