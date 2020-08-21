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Торговля в Украине оживилась несмотря на карантин и кризис

21 августа, 15:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Розничный товарооборот в стране растет все активнее

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июле 2020 года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в сопоставимых ценах) – до 634,6 млрд гривен. В январе-июне рост составлял 3%. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

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В частности, оборот розничной торговли в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года вырос на 8,5%.

По результатам семи месяцев 2020 года больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях:

  • Киевская – на 12,1%, до 51,7 млрд гривен;
  • Запорожская – на 11,4%, до 27,7 млрд гривен;
  • Черниговская – на 9,3%, до 11,9 млрд гривен.

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В тренде
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Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-июле 2020 года составил 460,3 млрд гривен, что на 4,3% больше показателя за январь-июль 2019 года.

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Напомним, в правительстве ожидают, что падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%. При этом в правительстве уже предупредили, что не следует ждать очень быстрого завершения кризиса.

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торговля статистика Госстат товарооборот оборот розничная торговля

Источник: Сегодня

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