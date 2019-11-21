Торговое соглашение с США: в Китае сделали заявление

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Китай стремится подписать первую часть торгового соглашения с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил представитель китайского Министерства торговли Гао Фенг.

"Китай готов совместно с США работать над устранением факторов взаимной обеспокоенности для достижения первого этапа сделки, которая в то же время должна будет удовлетворять интересы обеих сторон и носить равноправный взаимовыгодный характер", – сказал он.

По словам Гао Фэна, рабочие группы компетентных ведомств КНР и Соединенных Штатов, занимающиеся продвижением двусторонних торгово-экономических переговоров, "продолжают поддерживать тесные контакты". Он не стал приводить детали готовящегося китайско-американского соглашения по торговле, подчеркнув, что его подписание "выгодно как Соединенным Штатам и КНР, так и всему миру".

Президент США Дональд Трамп сообщил ранее, что переговоры по первой фазе соглашения идут успешно, он надеется заключить сделку с председателем КНР Си Цзиньпином, когда работа над соглашением будет завершена.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские и китайские власти выбирают место для заключения договоренностей, которые охватят около 60% будущего торгового соглашения.

Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами КНР.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

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