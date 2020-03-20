Торговые ограничения на время карантина не коснутся зерна, курятины и масла: названа причина

Качка заверил, что эти товары будут экспортироваться в любом случае

Кабинет министров на время всеукраинского карантина не будет ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного масла, мяса птицы и других товаров, по поставкам которых Украина входит в число мировых лидеров. Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Относительно мяса птицы, зерна, растительного масла и других товаров, в которых Украина является лидером экспорта в мире, такой запрет вводиться не будет ни при каких обстоятельствах", - сказал Качка.

По его словам, президент Владимир Зеленский, действительно, заявлял о необходимости запретить экспорт товаров, однако, как объяснил Качка, этот тезис имел гуманитарный характер и касался наличия основных продуктов на полках супермаркетов.

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При этом Качка подчеркнул, что вопросы наличия этих продуктов на внутренних рынках министерство будет решать через диалог с производителями и ритейлерами.

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"Мы видим, что все основные производители наоборот готовы усиливать доставку к местам реализации продукции, чтобы избежать какого-либо дефицита. <...> С другой стороны, мы анализировали товары, нехватка которых возможна на внутреннем рынке – это хлеб, гречка и сало. Эти продукты в принципе не экспортируются и нет смысла вводить запрет, так как они рассчитаны на внутреннее потребление", – сказал он.

Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство запретить экспорт некоторых продуктов питания, но Кабмин еще не сформировал перечень таких товаров.

Напомним, несмотря на отсутствие дефицита продуктов питания, из-за карантина супермаркеты в Украине изменили график работы и ввели ограничения на товары.

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