Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Торговые переговоры США и Китая: Трамп сделал жесткое предупреждение Пекину https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-07-30T15:19:02+03:00 Экономика Американский президент призывает Пекин не затягивать торговые переговоры

Президент США Дональд Трамп предупредил руководство Китая, что оно не должно затягивать торговые переговоры с Вашингтоном в надежде на то, что на следующих президентских выборах в Америке победят демократы, готовые пойти на уступки Пекину. Об этом он написал у себя в Twitter.

Трамп выразил недовольство тем, что Китай не выполняет свое обещание увеличить закупки в США сельскохозяйственной продукции в качестве жеста доброй воли для достижения соглашения с Соединенными Штатами об урегулировании спора в сфере торговли.

"Моя команда ведет с ними (с китайской стороной – Ред.) переговоры сейчас, но они все время изменяют сделку в конце концов в свою пользу", – написал американский президент.

"Возможно, они (китайцы) дожидаются наших выборов, чтобы увидеть, не получим ли мы одного из этих типов-демократов, таких как сонный Джо (Джозеф Байден — Ред.). Тогда они заключат прекрасную сделку, как в последние 30 лет, и продолжат обирать США, еще больше и еще лучше, чем раньше", - заявил Трамп.

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Трамп предупредил руководство Китая, что он уверен в своей победе на выборах президента США в 2020 году и что в случае его переизбрания его администрация займет гораздо более жесткую позицию на торговых переговорах с Пекином.

Отметим, Китай и США после более чем двухмесячного перерыва возобновляют переговоры по торговым вопросам. В 12-м по счету раунде консультаций, который будет проходить в Шанхае 30–31 июля, от американской стороны примут участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Напомним, перед началом раунда торговых переговоров в мае, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на 300 млрд долларов, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Однако в конце июня, после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению. Трамп подтвердил, что до заключения соглашения не собирается отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, но и новых вводить не будет.

Ранее специалисты отмечали, что обострение торговой войны с США может привести к поиску Китаем новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, в которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:

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