Средняя цена Brent по итогам года окажется ниже, чем ждали раньше, считают аналитики

/ Фото: AFP

Торговые споры давят на нефть: прогноз Fitch ухудшился https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C 2019-08-07T10:34:07+03:00 Экономика Средняя цена Brent по итогам года окажется ниже, чем ждали раньше, считают аналитики

Пока цены на нефть падают на фоне торговой войны Китая и США агентство Fitch снизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

Теперь эксперты ожидают, что Brent в среднем будет стоить:

67 долларов за баррель по итогам 2019 года (было 70 долларов);

65 долларов за баррель по итогам 2020 года (было 76 долларов);

61 доллар за баррель по итогам 2021 года (было 80 долларов).

"Пересмотр отражает ухудшение экономических перспектив и более резкое, чем ожидалось, снижение спроса на нефть", – цитирует Bloomberg отчет Fitch Solutions.

Специалисты ожидают, что рост добычи сланцевой нефти в США существенно замедлится, однако мировые поставки нефти останутся в профиците, и котировки будут снижаться из-за ослабления спроса.

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"Рынок становится чрезвычайно чувствительным к "медвежьим" факторам и относительно невосприимчив к "бычьим", и такая ситуация, вероятно, сохранится на фоне продолжающейся напряженности в глобальной торговле", – отметили в Fitch Solutions.

Последний раз аналитики пересматривали нефтяные прогнозы в начале июля-2019. Тогда они сохранили ожидания для Brent на 2019-2020 годы.

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Как сообщалось, Минэнерго США 6 июля также опубликовало краткосрочный прогноз, в котором понизило оценку стоимости нефти Brent. Так, во второй половине 2019 года цена ожидается на уровне 64 доллара за баррель, а в 2020 году – 65 долларов за баррель. Ранее ожидалось, что в 2019-2020 годах Brent будет стоить 67 долларов за баррель.

При этом Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах - до 65,52 доллара и 63,88 доллара за баррель соответственно.

В 2018 году средняя цена нефти за баррель составляла 68,33 доллара.

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