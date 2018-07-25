Торговые войны могут замедлить рост мирового ВВП – Fitch

Высокие взаимные пошлины на товары крупных экономик мира могут сильно ударить по России и Мексике

Эскалация мировых торговых споров может привести к замедлению темпов роста мирового ВВП в 2019 году на 0,4 процентных пункта (п.п.) – до 2,8% с ожидаемых 3,2%. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.

По мнению агентства, в торговых войнах больше всего пострадают экономики США, Канады и Мексики. Так, темпы роста ВВП в США и Канаде могут снизится на 0,8 п.п. и 1 п.п. в 2019 и 2020 годах соответственно, а темпы роста экономики Мексики могут замедлиться на 1,7 и 1,5 п.п. в 2019 и 2020 годах.

Кроме того, под удар может попасть и экономика России, темпы роста которой от "торговых войн" могут сократиться на 0,6 п.п. в 2019 году и на 0,7 п.п. в 2020 году.

При этом на экономику Китая торговые споры повлияют в меньшей степени: агентство ожидает замедления роста ВВП этой страны только на 0,3 п.п. в 2019 и 2020 годах.

Страны Евросоюза также практически не ощутят последствий торговых конфликтов, считают в Fitch – в следующем году рост экономики стран ЕС может замедлиться только на 0,1 п.п., а в 2020 году даже получит прирост в 0,1 п.п. от уровня базового сценария.

Ранее глава Минфина Франции признал, что торговая война США и ЕС уже идет. При этом в Европе ждут первых примирительных шагов со стороны США.

Тем временем, глава Минфина США предложил создать зону свободной торговли среди стран-членов G7. Для этого США выставили три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций.

Как известно, Министерство торговли США 31 мая объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Размер пошлин – 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня эти ставки начали действовать.

Под ответные меры Евросоюза попала не только металлургическая продукция, но и сельскохозяйственные товары на сумму в 2,8 млрд евро в год.

Кроме того, противостояние между ЕС и США разворачивается и по линии автопрома. Как заявил президент США Дональд Трамп, на европейские автомобили вводятся пошлины в размере 20%. По словам аналитика Evercore ISI Арндта Эллингхорста, среди стран ЕС сильнее всего пострадает Германия, которая поставляет в США 600 тыс. автомобилей в год.

В 2017 году США импортировали автомобили и автокомпоненты на 294 млрд евро, в том числе из ЕС – на 58 млрд евро.

Также происходит торговая война США с Китаем. Вашингтон ввел дополнительные сборы в размере 25% на импорт 818 наименований китайских товаров на общую сумму 34 млрд долларов в год. Китай принял ответные меры и ввел пошлины в 25% на ввоз 545 товаров американских товаров на аналогичную сумму – около 34 млрд долларов в год.