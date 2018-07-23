Торговые войны США и Китая: аналитики оценили, кто пострадает больше

Резкое замедление роста экономики в Китае положительно скажется на США, но принесет негативные последствия для остального мира. Такой прогноз дают эксперты Бундесбанка – центрального банка Германии, сообщает агентство Bloomberg.

По их словам, в основе такого прогноза – широкие торговые связи Китая с США и другими странами мира. Хотя пока перспективы китайской экономики в целом остаются благоприятными, ее торможение может усилиться из-за новых пошлин США на импорт товаров из КНР, говорится в ежемесячном обзоре Бундесбанка.

Кроме того, немецкие эксперты учли и высокий уровень долговой нагрузки китайских компаний, а также непрозрачность финансовой системы страны – эти факторы также могут ухудшить динамику ВВП Китая.

С учетом этих и других факторов Бундесбанк рассчитал скорректированную модель мировой экономики: рост мирового ВВП без учета Китая замедлится на 1 процентный пункт (п.п.) за два года вместо 0,7 п.п. по стандартной модели, причем даже эти оценки могут оказаться слишком оптимистичными.

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На этом фоне рост цен в Китае замедлится, что подстегнет потребление и инвестиции в США и добавит к росту американского ВВП около 0,2 п.п. за два года по стандартной модели и 0,1 п.п. по скорректированной, считают в Бундесбанке.

Немецкие экономисты исходят из того, что денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) будет меняться динамичнее в результате замедления роста в Китае, чем у Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В Германии скорректированная модель предполагает замедление роста ВВП на 0,8 п.п., в еврозоне без учета Германии – на 0,5 п.п. Сильнее всех стран, отображенных в прогнозе, пострадает Япония – торможение составит около 1 процентного пункта.

Напомним, Белый дом готовится расширить список товаров из Китая, облагаемых пошлинами в США, включив в него новые позиции на общую сумму в 200 млрд долларов, а ранее Дональд Трамп сообщал, что в перспективе США могут обложить повышенными таможенными пошлинами китайские товары на 500 млрд долларов.

6 июля США ввели 25-процентные пошлины на 818 наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год. Как заявил ранее американский лидер, такое решение было принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик/

По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, достигающего 500 млрд долларов в год.

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В свою очередь в Пекине заявили, что дадут решительный ответ Вашингтону, поскольку новые шаги американской стороны ущемляют национальные интересы КНР.

Ранее США обвинили власти Китая в проведении политики "экономической агрессии", которая угрожает миру. Такое утверждение содержится в опубликованном докладе Белого дома "Как экономическая агрессия Китая угрожает технологиям и интеллектуальной собственности Соединенных Штатов и всего мира". В то же время, ранее в МВФ заявляли, что США сами провоцируют мировую торговую войну.