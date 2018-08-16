Торговый конфликт США и Турции набирает обороты

Сегодня, 11:53

Анакара решила начать судебное разбирательство с Вашингтоном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент США Дональд Трамп. Фото: AFP
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

В ВТО из-за американских пошлин уже обратились страны Евросоюза и Китай. Теперь и Турция намерена обжаловать решение США об увеличении пошлин на сталь и алюминий во Всемирной торговой организации. Об этом заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан, передает "Анадолу".

"Турция запросила США на панель арбитров Всемирной торговой организации. Приглашение отправлено ... и уже получено американской стороной. Таким образом, нами инициировано судебное разбирательство в рамках ВТО", – сказала Пекджан.

Она напомнила, что Туркция ответила на ограничение Вашингтона повышением пошлин в размере 533 млн долларов. Новые таможенные тарифы коснутся 22 наименований товаров из США.

Напомним, торговый конфликт США и Турции привел к обвалу курса турецкой лиры и кризису в стране. Это, в свою очередь, обеспокоило инвесторов по всему миру и ударило по национальным валютам многих развивающихся стран, в том числе Украины, Индии и России.

Некоторые аналитики уже заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры.
ВТО, Китай, Турция, пошлины, торговая война, лира, таможенные тарифы, турецкая лира

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