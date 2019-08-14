Торговый спор Японии и Южной Кореи: Сеул начал вводить ограничения

Анти-японская демонстрация в Сеуле. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Правительство Республики Корея в среду приступило к административной процедуре исключения Японии из списка доверенных стран-партнеров, в которые по упрощенной процедуре могут поставляться товары южнокорейского производства. Об этом сообщило корейское министерство торговли.

"До 3 сентября правительство намерено ознакомиться с общественным мнением по этому вопросу. После этого в середине сентября обновленное постановление об экспортно-импортном контроле за стратегическими товарами вступит в силу", — отмечается в сообщении.

Южная Корея разделяет торговых партнеров на две категории. В отношении первой категории стран действует льготный режим экспорта стратегических товаров по аналогии с японским белым списком. Для всех остальных – обычный режим. Недавно было принято решение о разделении первой категории на две группы. Одна из них сохранит льготный формат процедуры экспорта стратегических товаров, а другая предназначена для стран, которые применяют систему контроля экспорта, не соблюдая принципы соответствующих международных правил. К ней и будет отнесена Япония.

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Япония по-прежнему будет освобождена от необходимости предоставлять ряд документов при получении разрешения на закупку стратегической продукции, а также от получения разрешения на отправку стратегических товаров в третьи страны. В остальном процедура оформления документации значительно усложняется, а срок рассмотрения заявок будет увеличен с 5 до 15 дней.

Напомним, 1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул отвергает такую возможность. А 2 августа Япония решила вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Официально решение вступит в силу 28 августа.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп посетит в Южную Корею, чтобы продолжить денуклеаризацию КНДР.

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