Товарооборот между Украиной и Китаем вырос на 21% – Кубив

В перспективе пяти лет Украина и Китай планируют увеличить этот показатель до 10 млрд долларов в год

Двусторонняя торговля товарами между Украиной и Китаем за январь-август 2018 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 5,8 млрд долларов, сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Китай для Украины является стратегически важным партнером, наш объем торговли постоянно растет. За восемь месяцев 2018 года украинско-китайская двусторонняя торговля товарами выросла на 21% – примерно до 5,8 млрд долларов", – рассказал Кубив.

При этом он отметил, что в перспективе пяти лет Украина и Китай планируют увеличить этот показатель до 10 млрд долларов.

"Для этого продолжим реализовывать план действий Украина-Китай по реализации инициативы Большего шелкового пути и Морского шелкового пути XXI столетия", – отметил Кубив.

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Украинская делегация во главе с Кубивым пребывает в Китайской Народной Республике с рабочим визитом 5-8 ноября для участия в Китайской международной импортной выставке (China International Import Expo 2018).

Отметим, о свободной торговле Украина сейчас договаривается с Сербией – о приверженности подписанию соглашения о ЗСТ заявил президент Александар Вучич. Президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил, что рост товарооборота Украины с Сербией в первом квартале текущего года составил 34%.

Непростой переговорный процесс идет по зоне свободной торговли Украины и Турции – как у Киева, так и у Анкары есть свое мнение по чувствительным товарным позициям, хотя в целом 90% соглашения о ЗСТ с Турцией уже готово, рассказал в интервью "Сегодня" посол Украины в Турции Андрей Сибига.