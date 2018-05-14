Товарооборот между Украиной и Польшей вырос на 28 процентов: итоги дня

Сегодня, 19:51

Украинские матери становятся героинями, школам подарят игровые конструкторы, Нацбанк сохранил оценку уровня инфляции на конец текущего года

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

ОБЩЕСТВО

63 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

452 паспортов гражданина Украины для выезда за границу в течение 2016-2017 годов было признаны оформленными с нарушением требований законодательства, т.е. недействительными. В январе-марте нынешнего года таких выявлено уже 36. Также миграционная служба признала выданными с нарушениями 59 паспортов гражданина Украины и 15 документов в форме ID-карты.

Около 200 бездомных щенков планируют вывезти в США с территории Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

147 308 многодетным матерям до недавнего времени было присвоено Почетное звание "Мать-героиня". На днях Президент Петр Порошенко подписал указ о присвоении этого звания еще 1051 украинке.

64,9 млн грн задолженности по зарплате в пользу 4,3 тыс. человек уже взыскано благодаря работе региональных штабов Минюста. В настоящее время на исполнении в органах Государственной исполнительной службы находится 17,1 тыс. исполнительных документов о взыскании заработной платы на сумму 407,6 млн грн.

До 1 сентября все государственные и коммунальные школы страны получат для первоклассников от The Lego Foundation наборы конструкторов Six Bricks, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич. Эти поставки – подарок от компании.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,19 грн на 14 мая Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем, курс доллара не изменился. Сегодня на межбанке курс доллара в продаже и в покупке к концу торгов закрепился на уровне тех же 26,19 грн.

Ускорил рост с 0,4% в марте до 3,2% в апреле по данным НБУ, совокупный портфель депозитов в национальной валюте в платежеспособных банках. По итогам прошлого месяца он увеличился до 499,9 млрд грн.

Подтвердил на уровне 8,9% Национальный банк свой прогноз инфляции на конец 2018 года. По данным Государственной службой статистики, в апреле потребительская инфляция продолжила замедляться третий месяц подряд и составила 13,1% в годовом измерении (по сравнению с 13,2% в марте). Инфляция в месячном измерении снизилась с 1,1% в марте до 0,8% в апреле.

Выросли на 5% чистые валютные резервы (за вычетом заимствованных средств, прежде всего, от МВФ) в апреле – до 6,66 млрд долл. Однако с начала года они сократились на 0,2%. Валовые валютные резервы (с учетом заимствований) в апреле увеличились на 1,3%, до 18,43 млрд долл. С начала года они сократились на 2%. НБУ в апреле он купил на межбанке валюты на 302,7 млн долл. больше, чем продал.

Увеличился на 28% в годовом измерении за два месяца 2018 года товарооборот между Украиной и Польшей – до 1,6 млрд долларов. В 2017 году объем двусторонней торговли составлял 6,2 млрд долларов и увеличился на 26,2% по сравнению с 2016 годом.

35,1 млн тонн составил экспорт зерновых культур с начала 2017/2018 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 14 мая, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия. В 2016/17 МГ из Украины было поставлено на внешние рынки 44 млн тонн зерна.

Получила право экспорта говядины на рынок Турции получила Украина, сообщила Госслужба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей (Госпродпотребслужба). Такое решение принято по итогам работы турецкой технической миссии, которая работала в Украине в конце апреля.

Увеличила на 1 млрд 106,54 млн куб. м Украина после завершения отопительного сезона запасы природного газа в своих подземных хранилищах, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Сократили на 14% угледобывающие предприятия Украины в январе-апреле в годовом измерении добычу рядового (необогащенного) угля – до 11 млн 236,2 тыс. тонн. В 2017 году добыча такого угля упала на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34 млн 916,2 тыс. тонн

МИР

На 125 млн долл. предоставит дополнительной технической помощи Агентство США по международному развитию (USAID) для Донбасса и тех прилегающих территорий, которые почувствовали на себе влияние российской агрессии.

Может увеличиться на 16 млн тонн мировой объем потребления зерновых в сезоне 2018-2019 гг. по сравнению с сезоном 2017-2018 гг. и достичь нового рекордного уровня в 2,626 млрд тонн – сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Около 200 приложений имевших доступ к большому объему пользовательской информации, приостановила компания Facebook Inc, после завершения первого этапа расследования, которое было начато после скандала с консалтинговой компанией Cambridge Analytica.

Готовы отказаться от национальной валюты в Хорватии и запустить процесс введения евро вместо куны, которая в данный момент используется в стране. Об этом сообщил глава правительства страны. Хорватия стала членом Евросоюза 1 июля 2013 года и на сегодняшний день остается одной из восьми стран ЕС, которые пользуются собственной национальной валютой.

Увеличилось на 7,8% относительно аналогичного периода 2017 года потребление электроэнергии в Китае, что считается одним из основных параметров оценки экономической активности в стране. Рост спроса на электроэнергию в сфере услуг и в сельском хозяйстве составил 10,8%, а в промышленном секторе – 7,2%. В январе-апреле потребление электричества выросло на 9,3% и составило 2,1 трлн кВт*ч. В 2017 году спрос на электроэнергию в КНР повысился на 6,6% и достиг 6,31 трлн кВт*ч.

14 мая состоялась церемония открытия в Иерусалиме посольства США в Израиле, перенесенного из Тель-Авива. Во время акций протеста против этого события на административной границе Сектора Газа погибли 37 палестинцев.
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Автор:

Сергей Гусев

Источник:

"Сегодня"

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