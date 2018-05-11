Товарооборот Украины и Словении заметно оживился – Порошенко

Украина и Словения активизировали двухстороннюю торговлю в 2017 году. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом Республики Словения Борутом Пахором.

"Сегодня мне приятно подчеркнуть цифры, что за 2017 год товарооборот между Украиной и Словенией вырос на 31%. Это та характеристика эффективности углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая реализуется через конкретные двусторонние отношения", – заявил Порошенко.

По его словам, словенский бизнес инвестирует в украинские проекты.

"Словенский бизнес, в том числе малый и средний бизнес, принимают активное участие в инвестициях в Украину, выигрывают тендеры в том же числе, которые оглашаются муниципалитетами, субъектами местного самоуправления, по проектам Всемирного банка целого ряда объектов в Житомире, Кропивницком, Днепре и других регионах Украины. Словенские фирмы не просто побеждают, а реализуют знания и современные технологии", – добавил Порошенко.

Напомним, что это первый визит Пахора после его переизбрания на новый президентский срок в 2017 году. Последний раз Порошенко с президентом Словении общался в ноябре 2017 года. Тогда глава украинского государства позвонил своему коллеге и поздравил с победой на выборах.