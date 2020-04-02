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Трафик растет: украинцы из-за карантина ушли в интернет

2 апреля, 08:12

Ксения Капустинская

Нагрузка на сети провайдеров выросла, заявили в Минцифры

Во время карантина украинцы не только стали больше говорить по телефону, но и начали активнее пользоваться интернетом. Об этом свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации, которое заявило об увеличении нагрузки на сети телекоммуникационных операторов.

"По словам представителей украинских точек обмена трафиком, они увеличивают пропускную способность каналов по запросу провайдеров. И потенциал еще не исчерпан", - сообщается на официальной странице Минцифры в Facebook..

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При этом, как сообщает ведомство, такая тенденция наблюдается не только в Украине. Например, по данным Huawei, в период карантина наиболее пораженные вирусом государства (Китай, Италия, Испания, Германия, Великобритания, Франция) почувствовали заметный рост в объемах фиксированного трафика. В частности, в Испании зафиксировано увеличение трафика почти на 40%; в Италии – более 70% при значительном сосредоточении на онлайн-играх; в Германии – незначительный рост в 16%; в Великобритании – 20-30% прироста; в Китае – 70% и более.

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При этом специалисты отмечали уменьшение скорости у конечных абонентов с ростом спроса на Netflix, онлайн-игры и YouTube в период карантина. Поэтому самые крупные стриминг-платформы снизили качество потокового видео, чтобы избежать ухудшения пропускной способности сетей и предупредить невозможность их использования на территории ЕС во время карантина.

Напомним, несмотря на общенациональный карантин, сотни тысяч людей по всей Украине продолжают работать. Как организовывают дистанционный рабочий процесс, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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интернет карантин трафик провайдеры Министерство цифровой трансформации

Источник: Сегодня

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