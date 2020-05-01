Трамп готов мстить Китаю за коронавирус: подробности

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность наложения пошлин на китайские товары, чтобы наказать Пекин, если его причастность к созданию нового коронавируса будет подтверждена.

Об этом он сказал на брифинге 30 апреля, отвечая на вопрос, рассматривает ли Белый дом возможность прекращения выплат долговых обязательств США Китаю.

"Я могу сделать это по-другому. Я могу сделать то же самое, но даже за большие деньги, просто установив пошлины", – сказал Трамп.

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Он признал, что это навредит подписанному в январе торговому соглашению с Поднебесной, которое на фоне пандемии отошло на второй план.

"Мы подписали торговое соглашение, согласно которому они должны были покупать, и они покупали бы очень много, на самом деле. Но теперь это становится вторичным по отношению к тому, что произошло с вирусом. Ситуация с вирусом просто неприемлема", – сказал Трамп.

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При этом открыто возлагать на лидера КНР Си Цзиньпина ответственность за дезинформацию о появлении и распространении вируса президент США не стал.

Следует отметить, что накануне Национальная разведка США сообщила, что не считает коронавирус SARS-CoV-2, который стал возбудителем пандемии COVID-19, искусственно созданным или генетически модифицированным.

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