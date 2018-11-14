Трамп нагрубил Терезе Мэй по телефону из-за торговых соглашений – СМИ

Сегодня, 08:39

У президента США было на редкость плохое настроение, отмечает западное издание

Дональд Трамп. Фото: Joyce N. Boghosian / пресс-служба Белого дома
Дональд Трамп. Фото: Joyce N. Boghosian / пресс-служба Белого дома

Президент США Дональд Трамп, которого недавно возмутили пошлины на французское вино, в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй выразил недовольство из-за "нечестных" торговых соглашений Штатов со странами Европы и позиции по Ирану.

Как сообщила газета Washington Post, президент США во время звонка "был в чрезвычайно плохом настроении".

По данным издания, Мэй позвонила Трампу во время его перелета из США во Францию, чтобы поздравить с результатами прошедших 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс США, на которых Республиканская партия смогла сохранить большинство в Сенате.

Американский лидер в ответ начал ругать премьера за недостаточные усилия Великобритании для сдерживания Ирана. Он также стал расспрашивать ее о Brexit, а затем жаловаться на несправедливые, по его мнению, торговые соглашения США с европейскими странами.

Мэй уже приходилось сталкиваться с грубым поведением Трампа и прежде, но ее помощники были потрясены тем, в каком плохом настроении был хозяин Белого дома на этот раз, указывает газета. Отмечается, что Трамп пребывал в плохом настроении на протяжении всего своего визита в Париж, где прошли мероприятия в честь столетия со дня завершения Первой мировой войны.

Ранее официальный представитель премьер-министра Великобритании заявлял, что Лондон намерен поддерживать расширение торговых отношений между королевством и Ираном, несмотря на санкции США, введенные против Ирана.
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Источник:

ТАСС

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