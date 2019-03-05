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Трамп отменяет льготные пошлины для Индии и Турции

Сегодня, 10:21

Президент США объяснил свое решение по торговым преференциям

Фото: AFP
Трамп отменяет льготные пошлины для Индии и Турции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8b8/3ee/5c58b83ee5949.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8b8/3ee/5c58b83ee5949.jpg Экономика Президент США объяснил свое решение по торговым преференциям

Президент США Дональд Трамп собрался лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП). Соответствующее уведомление президента США уже направлено в Конгресс.

После того как распоряжение вступит в силу, товары из Индии и Турции, которые раньше ввозили в режиме ГСП, начнут облагать пошлинами на общих основаниях.

Как объяснил Трамп, "Индия не смогла гарантировать Соединенным Штатам, что она обеспечит равный и приемлемый доступ к рынкам". Турцию лишили преференций из-за "уровня экономического развития" страны. Подразумевается, что он стал слишком высоким для поддержки.

"Увеличение ВВП на душу населения, снижение уровня бедности и диверсификация экспорта по торговым партнерам и по секторам — все это свидетельствует о повышении уровня экономического развития Турции", — добавил Трамп.

По его словам, США "привержены справедливой и взаимовыгодной торговле с Турцией".

В рамках ГСП партнеры Вашингтона, отвечающие определенным критериям, получают право на беспошлинные поставки в США широкого круга своих товаров. В 2017 году беспошлинный экспорт Индии в США в рамках программы был равен 5,6 миллиарда долларов, Турции — 1,66 миллиарда долларов.

Напомним, в мае 2018 года США приостановили действие Генерализированной системы преференций для 155 видов украинских товаров. В целом система преференций дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины.

При этом американский Эксимбанк возобновит работу с Украиной после пятилетнего перерыва. Стабилизация ситуации в Украине позволила Эксимбанку США снять ограничения на операции с государственным и частным сектором Украины по программам экспортного кредитования, гарантирования кредитов и экспортного страхования.

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Тег Индия, США, Турция, Трамп, пошлины, Дональд Трамп, преференции

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Источник:

ТАСС

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