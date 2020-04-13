Трамп похвастал, как ему удалось повлиять на новое соглашение ОПЕК+

Новые договоренности стран ОПЕК+ предусматривают сокращение добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки, а не на 10 млн, как сообщалось ранее. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
"Объем, который стремились сократить в ходе переговоров участники сделки ОПЕК+, составлял 20 млн баррелей в день, не 10 млн, о чем главным образом сообщают", – написал президент в Твиттере.
Он добавил, что если мир вернется от бедствия с COVID-19 к деловой активности, "то энергетическая отрасль будет снова мощной, намного сильнее, чем предполагается сейчас".
Трамп поблагодарил страны, правительства которых работали над тем, чтобы вернуть этот очень большой бизнес обратно в его русло.
В рамках сделки ОПЕК+ 23 страны обязались коллективно ограничить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки.
На телеконференции в воскресенье, 12 апреля, участники поспешили заключить сделку до открытия рынков нефти в понедельник, так как ожидали, что цены на нефть упадут в понедельник, если соглашение не будет заключено.
Ранее свои опасения на встрече ОПЕК+ выразил министр энергетики России Александр Новак, который рассказал, что спрос на нефть во всем мире уже уменьшился на 10-15 млн баррелей в сутки и имеет тенденцию к дальнейшему падению.
Несмотря на некоторое подорожание нефти, разрыв спроса и предложения на мировом рынке нефти "ужасает", переизбыток нефти во втором квартале будет беспрецедентным.
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