Трамп пожаловался на сильный доллар

Ранее Трамп не раз критиковал Федрезерв за слишком жесткую денежно-кредитную политику

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп вновь посетовал на сильный курс доллара и высказал мнение, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть снижена как минимум на 1 процентный пункт (п.п.).

"Наша экономика очень сильна, несмотря на ужасающую недальновидность Джея Пауэлла (Джером Пауэлл, глава ФРС – ред.) и Федрезерва, но демократы стараются ухудшить экономику специально к выборам 2020 года. Очень эгоистично!", – написал Трамп в соцсети Twitter.

"Наш доллар так силен, что, к сожалению, это вредит другим странам. Ставка Федрезерва должна быть снижена как минимум на 100 базисных пунктов за довольно короткий период, возможно, в сочетании с некоторым количественным смягчением. Если это случится, наша экономика станет еще лучше, и мировая экономика получит быструю и большую помощь. Это хорошо для всех!".

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Ранее Трамп не раз критиковал Федрезерв за слишком жесткую денежно-кредитную политику, нарушая общепринятый принцип, согласно которому президент США не комментирует действия центробанка, и наоборот.

ФРС снизила ставку на прошлом заседании на 0,25 п.п., до 2-2,25%. Снижение стало первым с 2008 года. Следующее заседание Федрезерва состоится 17-18 сентября, и участники рынка уверены в дальнейшем уменьшении ставки, причем некоторые ожидают сокращения сразу на 0,5 п.п., до 1,5-1,75% годовых.

Вместе с тем аналитики Fitch указывают на то, что ожидания рынка слишком оптимистичны. По их мнению, Федрезерв понизит ставку лишь один раз в 2019 году, после чего ставка останется неизменной до конца 2020 года.

Напомним, по итогам прошлого заседания американский центробанк дал понять, что готов снизить базовую ставку, отметив неопределенность в отношении перспектив экономики. Так, из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

При этом Европейский центральный банк (ЕЦБ) не изменил своих базовых процентных ставок. Базовая ставка по кредитам остается на рекордно низком уровне в 0,0 процента. Этот показатель сохраняется с марта 2016 года. Ставка по депозитам также остается неизменной – на уровне минус 0,4 процента. Таким образом, банки должны и в дальнейшем платить регулятору 0,4 процента годовых, если хранить избыточные средства в ЕЦБ. Впервые минусовую ставку по депозитам ЕЦБ ввел в 2014 году.

Также решения ЕЦБ принял на фоне ухудшения прогноза МВФ по росту мировой экономики:

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