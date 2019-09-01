Трамп предложил General Motors вернуть производство из Китая в США

Он назвал General Motors одним из мелких автопроизводителей, имея в виду объемы производства в США

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп предложил автомобильной корпорации General Motors вернуть в Соединенные Штаты производства, перенесенные за границу, в том числе в Китай.

Он также напомнил, что американское правительство спасло корпорацию от банкротства после кризиса 2008 года.

"General Motors, которая когда-то была гигантом Детройта, сейчас один из самых мелких автопроизводителей здесь. Они перевели крупные заводы в Китай, до того, как я вступил в должность [президента]", – заявил Трамп, имея в виду объемы производства компании на территории США.

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Напомним, что в 2009 году из-за кризиса американские компании General Motors, Ford и Chrysler оказались на грани краха. Им помогло правительство США, предоставив помощь на 80 млрд долларов.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году Трамп выразил разочарование решением руководства General Motors закрыть заводы в штатах Огайо, Мичиган и Мэриленд, а не в Мексике или Китае. Он также посетовал на то, что не рассчитывал на такую "благодарность" автогиганта за помощь федерального правительства в 2008 году.

В прошлом году исполнительный вице-президент по развитию продуктов General Motors Марк Ройсс разбил пейс-кар Chevrolet Corvette ZR1. Инцидент произошел во время парадного круга перед стартом Гран-при Детройта серии IndyCar:

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