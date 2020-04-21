Трамп прогнозирует, что цены на нефть скоро начнут расти

По его мнению, ситуация будет нормализовываться

Цены на нефть не будут долго держаться на рекордно низких уровнях, заявил президент США Дональд Трамп.

"Это краткосрочное явление", - сказал он на брифинге в Белом доме.

По его мнению, "ситуация будет нормализовываться и сектор энергетики будет в порядке".

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Согласно прогнозу Трампа, цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в 25-28 долларов за баррель".

Отвечая на вопрос, был бы он готов сейчас приостановить ввоз в США саудовской нефти, Трамп отметил, что "изучит ситуацию".

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Ранее стало известно, что майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят минус 37 долларов за баррель, согласно индексу Dow Jones. Срок действия этих контрактов истекает во вторник. В то же время следующий по сроку контракт WTI — с поставкой в июне — торгуется по цене 21,37 долларов за баррель, что на 15% ниже уровня на закрытие рынка в пятницу. Цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, опустившись до минус 37,63 долларов за баррель.

Кроме того, нефть марки Urals, которой торгуют российские компании, устремилась вслед за WTI. Так, по состоянию на 22.00 понедельника, 20 апреля, цена за баррель Urals опустилась до минус двух долларов.

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Путин прокомментировал падение цен на нефть. Источник: twitter.com/dimsmirnov175

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