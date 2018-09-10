Трамп раскритиковал торговлю Китая с США

По его словам, прошли дни, когда другие страны "грабили США"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал принципы торговли Китая с США. Об этом он написал в Twitter, в воскресенье, 9 сентября.

"Если США продает автомобиль в Китай, то пошлина составляет 25%. Если Китай продает автомобиль в США, то пошлина − 2%. Кто-то думает, что это честно?" − заявил Трамп.

По его словам, прошли дни, когда другие страны "грабили США".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Пошлины США на китайские товары превысят $500 млрд

Ранее Трамп призвал Apple перенести производство из Китая в США, так как стоимость товаров компании может вырасти из-за американских пошлин в отношении Пекина.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. При этом он отметил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Как сообщалось, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что введение администрацией США нового пакета торговых пошлин будет агрессивным актом в отношении Китая, однако не сможет сломить его.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на фоне обвала курса турецкой лиры страна будет бойкотировать электронику из США, особенно Apple. По его мнению именно США виноваты в обвале курса турецкой валюты.