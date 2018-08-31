Трамп решил усилить торговую войну с Китаем – СМИ

Американский президент Дональд Трамп готов пойти на усиление торговой войны США с Китаем, из-за которой могут реформировать ВТО.

Как сообщает агентство Bloomberg, Трамп сказал помощникам, что намерен ввести новые пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов долларов, как только период общественного обсуждения плана закончится на 6 сентября.

Несколько собеседников агентства сказали, что Трамп пока не принял окончательного решения. Представители администрации Трампа расходятся во мнении относительно объема ограничительных мер.

Официально в Белом доме информацию не комментируют.

Но после появления сообщения об этой позиции Трампа, американский фондовый индекс S&P достиг сессионных минимумов, также снизились доллар США, китайский юань и доходность американских гособлигаций.

Напомним, Китай и США уже ввели взаимные пошлины на импорт товаров общей стоимостью 50 миллиардов долларов. Переговоры, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях, завершились без существенного прорыва.

Новые 25%-ные пошлины затронут потребительские товары, включая стройматериалы, технологическую продукцию, велосипеды и одежду.