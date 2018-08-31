Трамп решил усилить торговую войну с Китаем – СМИ

Сегодня, 11:12

Представители администрации Трампа расходятся во мнении относительно объема ограничительных мер

Фото: AFP
Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп готов пойти на усиление торговой войны США с Китаем, из-за которой могут реформировать ВТО.

Как сообщает агентство Bloomberg, Трамп сказал помощникам, что намерен ввести новые пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов долларов, как только период общественного обсуждения плана закончится на  6 сентября.

Несколько собеседников агентства сказали, что Трамп пока не принял окончательного решения. Представители администрации Трампа расходятся во мнении относительно объема ограничительных мер.

Официально в Белом доме информацию не комментируют.

Но после появления сообщения об этой позиции Трампа, американский фондовый индекс S&P достиг сессионных минимумов, также снизились доллар США, китайский юань и доходность американских гособлигаций.

Напомним, Китай и США уже ввели взаимные пошлины на импорт товаров общей стоимостью 50 миллиардов долларов. Переговоры, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях, завершились без существенного прорыва.

Новые 25%-ные пошлины затронут потребительские товары, включая стройматериалы, технологическую продукцию, велосипеды и одежду.
ВТО, Китай, США, Трамп, торговая война, Дональд Трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп решил усилить торговую войну с Китаем – СМИ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Наступление Китая отменяется: Трамп заверил, что США останутся крупнейшей экономикой в мире

27 Августа, 08:06

В последние несколько лет экономика КНР росла в несколько раз быстрее американской 

Экономика

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

США и Китай перешли на новый этап торговой войны

23 Августа, 11:05

С сегодняшнего дня вступили в силу "пакеты" взаимных пошлин
Загрузка...

Политика

Фото: AFP

Китай отреагировал на доклад Пентагона о подготовке армии к ударам по США

18 Августа, 11:58

В КНР заверили, что новые оборонные возможности направлены на защиту собственного государства

Экономика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Торговый конфликт США и Турции набирает обороты

16 Августа, 11:53

Анакара решила начать судебное разбирательство с Вашингтоном
Загрузка...