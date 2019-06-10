Трамп сделал грозное предупреждение Китаю: могут быть новые пошлины
США готовы ввести новые налоговые тарифы, если Си Цзиньпин пропустит саммит G20 в Японии
Если китайский лидер Си Цзиньпин пропустит саммит "Большой двадцатки" в Японии 28-29 июня, США незамедлительно введут очередные пошлины на товары из КНР, продолжив торговую войну между двумя государствами.
Об этом 10 июня телеканалу CNBC заявил президент США Дональд Трамп, напомнив о встрече с председателем КНР, которая должна состояться на полях саммита G20 в городе Осака.
Хозяин Белого дома признался, что очень удивится, если Си Цзиньпин не прибудет на запланированную встречу, хотя и охарактеризовал свои взаимоотношения с китайским лидером как "отличные".
Напомним, на прошлой неделе Трамп выразил намерение принять решение о введении новых таможенных тарифов для китайского импорта после саммита "Большой двадцатки", исходя из результатов переговоров с лидером КНР Си Цзиньпинем. Однако он неоднократно подчеркивал, что переговоры с китайской стороной продолжаются.
Мы также писали, что президент США выразил уверен в том, что ему удастся добиться заключения торгового соглашения с Китаем.
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