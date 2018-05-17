Трамп лично уговаривал Меркель отказаться от газопровода в обход Украины – СМИ

Сегодня, 16:59

Взамен США предлагали остановить начинающуюся торговую войну с ЕС, сообщают источники

Дональд Трамп и Ангела Меркель. Фото: AFP
Дональд Трамп и Ангела Меркель. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп призывал Германию остановить реализацию российского проекта газопровода "Северный поток – 2", строительство которого уже началось на территории ФРГ. Об этом сообщило немецкое издание N-TV, ссылаясь на информацию немецких, американских и европейских правительственных чиновников. 

По информации источников издания, Трамп во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в апреле настаивал, что Берлин должен прекратить поддержку "Северного потока – 2".

В свою очередь, отмечается в материале, США могли предложить ЕС новые форматы торгового сотрудничества, которые помогли бы "избежать трансатлантической торговой войны". Как известно, торговые споры между ЕС и Штатов усиливаются после введения США пошлин на стал и алюминий. По этому поводу уже началось разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО).

Впрочем, учитывая позицию Германии по "Северному потоку – 2" США стали рассматривать вариант введения санкций против этого проекта. Об этом заявила представитель Государственного департамента США Сандра Удкирк, сообщает Spiegel Online. В то же время, по словам Удкирк, США полагаются на дипломатическую убедительность.

"Мы будем счастливы, если проект не будет реализован", – сказала она. По ее словам, сопротивление США "Северному потоку-2" имеет экономические и геополитические причины. 

Напомним, ранее Германия уточнила позицию по "Северному потоку – 2" и Украине. ФРГ требует от России гарантий сохранения транзита газа через территорию Украины после запуска газопровода.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

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