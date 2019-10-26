Трамп вернул Украине ряд торговых преференций: подробности

Украина добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности

Фото: AFP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вернул Украине ряд торговых преференций, которые ранее были приостановлены. Такое решение было принято в связи с успехами Киева по защите прав интеллектуальной собственности. Соответствующий указ от 25 октября опубликовал Белый дом.

"Украина добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. Соответственно, целесообразно отменить приостановление соглашения о беспошлинной торговле в соответствии с Генеральной системой преференций по ряду украинских товаров", – говорится в тексте указа, который вступает в силу через пять дней после публикации.

В мае 2018 года Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины сообщило, что США приостановили действие Генерализированной системы преференций для 155 видов украинских товаров.

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Система преференций дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины. Таким образом, для 155 видов украинских товаров ввоз в США без пошли стал невозможным. Причиной стали нарушения прав интеллектуальной собственности.

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Офис торгового представителя США ввел в действие эти ограничения силу с 26 апреля этого года – через 120 дней после публикации соответствующей прокламации президента США от 22 декабря 2017 года.

Тем временем Вашингтон продолжает предоставлять Киеву военную помощь. Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

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