Транш прибыл: Украина получила 2 млрд долларов от МВФ

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) первый транш в размере 2,1 млрд долларов в рамках новой программы финансирования stand-by. Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Украина только что полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов фонда? Со вчерашнего дня (11 июня. – Ред.) средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", - написал Смолий на своей странице в Twitter.

Реклама

Читайте также: Опубликован текст нового меморандума Украины с МВФ

Также Смолий добавил, что полученный первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы Украины до 28,7 млрд долларов. Это максимальный уровень золотовалютных резервов Украины с конца 2012 года.

В тренде Гривня под давлением: эксперт спрогнозировал курс доллара в Украине

Напомним, ранее ожидалось, что первый транш МВФ будет составлять 1,9 млрд долларов. Общий объем новой 18-месячной программы – около 5 млрд долларов, которые будут предоставлены четырьмя траншами. В Кабмине также заявляли, что первый транш будет полностью направлен на покрытие госбюджета. Кроме того, отмечалось, что все средства, которые будут получены по новой программе, направятся в государственный бюджет.

Подробнее о соглашении МВФ Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

Реклама

Читайте также: Тимошенко поручила Васюнику подменять Турчинова, когда его нет

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама