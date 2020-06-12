Українська
$ 26,6
30,17
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Транш прибыл: Украина получила 2 млрд долларов от МВФ

12 июня, 15:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Программой фонда предусмотрено еще три транша для Киева

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) первый транш в размере 2,1 млрд долларов в рамках новой программы финансирования stand-by. Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Украина только что полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов фонда? Со вчерашнего дня (11 июня. – Ред.) средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", - написал Смолий на своей странице в Twitter.

Реклама

Читайте также: Опубликован текст нового меморандума Украины с МВФ

Также Смолий добавил, что полученный первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы Украины до 28,7 млрд долларов. Это максимальный уровень золотовалютных резервов Украины с конца 2012 года.

В тренде
Гривня под давлением: эксперт спрогнозировал курс доллара в Украине

Напомним, ранее ожидалось, что первый транш МВФ будет составлять 1,9 млрд долларов. Общий объем новой 18-месячной программы – около 5 млрд долларов, которые будут предоставлены четырьмя траншами. В Кабмине также заявляли, что первый транш будет полностью направлен на покрытие госбюджета. Кроме того, отмечалось, что все средства, которые будут получены по новой программе, направятся в государственный бюджет.

Подробнее о соглашении МВФ Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

Реклама

Читайте также: Тимошенко поручила Васюнику подменять Турчинова, когда его нет

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НБУ Украина транш stand-by финансовая помощь ЗВР МВФ Яков Смолий

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Укргазбанк запустил доступную ипотеку для украинцев под 8,8% годовых
Укргазбанк запустил доступную ипотеку для украинцев под 8,8% годовыхЭкономика
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо одной
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо однойФинансы
Продали за миллиардные долги: в Украине пустили с молотка логистический комплекс
Продали за миллиардные долги: в Украине пустили с молотка логистический комплексЭкономика
Не дожидаясь
Не дожидаясь "письма счастья": как узнать, что вы попались на камеруАвто
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают и почему еще не ввели
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают и почему еще не ввелиЭкономика
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФ
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять