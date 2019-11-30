Транспортировка газа может подорожать: промышленники – против резких скачков

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Газ, который должен подешеветь, как это ожидают в Кабмине, на самом деле может подорожать в украинских трубах. Транспортные и распределительные компании требуют, чтобы НКРЭКУ подняла тариф на транспортировку топлива.

В Заворсклянской громаде Полтавской области за год используют более 50 тыс. куб. газа. Из 17 млн. общего бюджета за газ платят 553 тыс. грн. Уже считают: если вырастет тариф на транспортировку, вместо ремонтов в школах деньги из бюджета отдадут за коммуналку.

"Мы планировали перекрыть и крыши, сделать улучшение. Придется, видимо, эти средства пересматривать в бюджете, потому что мы не можем оставить без тепла детей, наши коммунальные учреждения и граждан, содержащихся из бюджета сельского совета", – говорит председатель Заворсклянской объединенной территориальной громады Вячеслав Сологор.

В конференц-зале нацрегулятора – давка. Газовики, предприниматели и представители громад ищут – где стать, торчат в дверях. Здесь должны принять решение на миллиарды гривен.

По планам правительства, стоимость газа останется на уровне прошлого года или даже подешевеет. Однако подорожать может транспортировка топлива внутри страны.

Этого требует компания "Укртрансгаз" и газораспределительные предприятия.

По предварительным подсчетам, только облгазы стремятся вдвое увеличить стоимость доставки топлива к плитам и конвекторам. Говорят, уже много лет терпят убытки.

"Мы уже пять лет в убытках. Облгазы – это компании, которые выполняют, по сути, стратегическую функцию. На протяжении пять лет не пересматривать тарифы – это, на мой взгляд, неправильно", – говорит председатель правления ООО "Харьковгаз" Дмитрий Новицкий.

Промышленники признают: тарифы должны пересматриваться, но драконовские методы разрушат производство. Первыми слово взяли химики.

"Предприятие балансирует между плюсом и минусом. Такая нагрузка на предприятие, конечно же, приведет к остановке предприятия", – говорит председатель правления АО "Днепр" Сергей Сидоров.

Металлурги настаивают: компенсацию убытков прошлых лет газовикам, которую НКРЭКУ вложил в новый тариф, бросать на плечи громад и промышленности – незаконно.

"Потому что компенсируются затраты предыдущих убытков, это дополнительные 22,5 млрд. грн., которые заплатит промышленность и население. Население заплатит 11,5 миллиарда гривен. Фактически залазится в карман каждого человека", – говорит президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Комиссия же считает, что и так идет на уступки потребителям.

"Резкий рост, как они просили – в три раза выручку — даже НАК "Нафтогаз" подтверждал, что им надо поднимать тариф в три раза — мы на это не собираемся пока идти", – говорит председатель НКРЕКУ Валерий Тарасюк.

"Вы поймите, люди не в состоянии будут платить. Мы против того, чтобы этот вопрос сейчас рассматривался. Я считаю, что должны альтернативные быть варианты", – заявляет депутат Запорожского областного совета Людмила Любим.

В НКРЕКУ все же приняли решение поднимать тарифы. Правда, оно первое. Следующее заседание — через месяц. За это время надеются найти общий язык и с газовиками, и с промышленниками, и с потребителями.

Ранее сообщалось, что правительство снизит цену на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) на 7% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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