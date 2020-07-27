Транзит газа через Украину и "Северный поток – 2": у Меркель сделали заявление

Германия продолжает считать проект газопровода "Северный поток – 2" экономическим и оправданным, но подчеркивает при этом необходимость сохранения транзитной роли Украины. Об этом заявила представитель федерального правительства Ульрике Деммер, сообщает Укринформ.

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"Для федерального правительства центральным вопросом является то, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии "Северного потока – 2", - сказала Деммер.

Она напомнила, что подписанием транзитного соглашения Россия и Украина создали условия и важный сигнал сохранения безопасности европейского энергетического обеспечения.

Что касается отношения правительства к проекту "Северный поток – 2", по словам Деммер, оно не изменилось: по-прежнему в Берлине считают принципиально "экономическим, но в котором присутствует политическое измерение".

Немецкая сторона отвергает односторонние экстерриториальные санкции, введенные США и направленные против немецких и европейских компаний.

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Также пресс-секретарь отметила, что правительству известно о переговорах американских представителей с немецкими компаниями по недопущению их участия в завершении проекта. Немецкое правительство, в свою очередь, также находится с этими компаниями в контакте, но о содержании этих контактов Деммер говорить отказалась.

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Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сообщил, что Берлин "использует все доступные дипломатические каналы", чтобы обсудить ситуацию с американскими коллегами, в частности, законодателями.

Немецкие СМИ сообщили, что в последние дни американские чиновники проводили видеоконференции с подрядчиками проекту чтобы "указать на далеко идущие последствия продолжения работы" над ним. Предприниматели восприняли это как серьезную угрозу.

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Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он завершен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по сооружению трубопровода и увела свои суда.

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