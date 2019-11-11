Транзит газа через Украину: Меркель и Путин провели переговоры

О телефонном разговоре президента России и канцлера Германии сообщили в Кремле

/ Фото: AFP

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре, анонсированном ранее, вопросы транзита российского газа по территории Украины. Об этом 11 ноября информирует пресс-служба Кремля.

"Затронута тематика ведущихся трехсторонних – с участием представителей России, Украины и Комиссии ЕС – переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины", – сказано в сообщении.

Подробностей пресс-служба не привела, отметив, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

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Новости "Сегодня" писали, что Украина провела несколько раундов консультаций по вопросу транзиту российского газа в европейские страны на уровне министров, так как действие 10-летнего договора с Россией истекает в конце 2019 года, а нового пока нет.

Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. Подробнее о переговорах – в сюжете новостей "Сегодня":

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Украина не откажется от решения Стокгольмского арбитража по газовому спору, то договоренности между Москвой и Киевом по вопросу транзита не достичь. В ответ глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сказал, что Россия, предлагая Украине обнулить иски более чем на 20 млрд долларов, не озвучила взамен предложений, сопоставимых с этой суммой.

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