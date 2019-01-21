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Транзит газа через Украину: министр озвучил условия России для продления сделки

Сегодня, 20:55

Стали известны два условия, на которых "Газпром" готов продолжить и дальше арендовать газотранспортную систему Украины

Фото: AFP
Транзит газа через Украину: министр озвучил условия России для продления сделки //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/615/4d4/5c46154d4279b.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/615/4d4/5c46154d4279b.jpg Экономика Стали известны два условия, на которых "Газпром" готов продолжить и дальше арендовать газотранспортную систему Украины

Если транзит российского газа в Европу через Украину будет менее выгодным, чем через пока еще недостроенные газопроводы "Северный поток" и "Турецкий поток", Москва может отказаться продлевать договор с Киевом.

Об этом после состоявшихся 21 января в Брюсселе трехсторонних переговоров между "Газпромом", "Нафтогазом" и ЕС заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Транзитный контракт еще будет обсуждаться, еще есть время, но базовым условием является его коммерческая привлекательность, то есть создание таких экономических условий, которые были бы конкурентоспособны по отношению к другим направлениям: к тому же "Северному потоку", к "Турецкому потоку", — сказал он в эфире российского телевидения.

Вторым условием Новак назвал урегулирование судебных тяжб между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Напомним, после газовых переговоров руководитель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что Россия удивила Украину предложением продлить соглашение о транзите газа после 2019 года.

В ответ на это министр иностранных дел Павел Климкин объяснил, почему Украина не может "просто продлить" соглашение о транзите, как это предлагает сделать глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Газпром, Нафтогаз, ГТС, Новак, газовые переговоры, газотранспортная система

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Источник:

ТАСС

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