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Транзит газа через Украину может резко вырасти: в Польше отреагировали на решение Евросуда

10 сентября, 14:33

Суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии о полном доступе "Газпрома" к OPAL

/ Фото: AFP

Решение Европейского суда юстиции по газопроводу OPAL должно увеличить транзит газа по Украине, который по итогам 2018 года составил 86,8 млрд куб. м, почти на 12,5 млрд куб. м в год. Об этом заявил во вторник, 10 сентября, глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Возняк.

По его словам, у идущего через Украину газопровода есть неиспользованные возможности.

"Это меняет переговорную позицию Украины, которая значительно улучшится", – сказал он на пресс-конференции.

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Напомним, что трубопровод OPAL является сухопутным продолжением газопровода "Северный поток" по территории Германии, доставляющего газ из России в страны Евросоюза. Газ поступает в Германию до границы с Чехией. Его мощность составляет 36 млрд куб. м в год.

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В июле 2017 года Европейский суд и Высший земельный суд Дюссельдорфа сняли обеспечительные меры на использование "Газпромом" мощностей OPAL, наложенные по иску PGNiG. Однако польская сторона оспорила это решение.

10 сентября Минэнерго Польши сообщило, что Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому российский "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL.

Между тем, контракт, который Украина заключила с Россией на транзит газа, был подписан в 2009 году и истекает в 2019-м. Вопрос транзита с 2020-го будет обсуждаться 19 сентября. Но украинская сторона уже отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита:

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газ Польша суд Газпром ЕС OPAL транзит газа PGNiG

Источник: ТАСС

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