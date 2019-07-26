Транзит газа через Украину: появилось заявление Данилюка
Секретарь СНБО назвал вопрос энергетической безопасности приоритетным
Киев заинтересован в продолжении транзита российского газа по европейским правилам. Об этом 26 июля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Его заявление прозвучало в ходе выступления на круглом столе с представителями компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.
"Данилюк отметил, что среди приоритетов сегодня вопрос энергобезопасности, в частности, поставок газа. Он подчеркнул, что Украина заинтересована в продолжении транзита по европейским правилам", – сообщает пресс-служба СНБО.
Новости "Сегодня" писали, что, по данным СМИ, Россия намерена заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу после истечения действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко посоветовал "Газпрому" официально ответить на предложение Еврокомиссии по транзиту газа через территорию Украины после 2020 года, а в случае отказа – озвучить свой вариант. В свою очередь министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва предложила Киеву продлить действующий "транзитный" контракт на год.
Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.
Согласно предложению ЕК, новый контракт на транзит газа должен быть длительным – на десять или более лет – и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией.
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